Road Kings выйдет на консолях и ПК 11 марта 2027 года

Сегодня Focus Entertainment и Saber Interactive объявили дату выхода Road Kings, симулятора грузовиков нового поколения, представив новый трейлер на открытии Gamescom 2026 Opening Night Live. Теперь официально релиз запланирован на 11 марта 2027 года. Road Kings приглашает игроков сесть за руль 40-тонного грузовика и доставлять грузы по бескрайним и живописным просторам американского Юга, сталкиваясь с природными и техногенными катастрофами. Игроки построят свою собственную империю грузоперевозок с нуля, имея в распоряжении лишь грузовик, план и имя. Каждая выполненная работа и каждый пройденный километр формируют их репутацию, превращая одинокого новичка в владельца компании, которая строится от работы к работе, от доставки к доставке.

Реалистичные, живые локации, созданные на движке Unreal Engine 5, и драматические сценарии катастроф превращают каждое путешествие в кинематографическое приключение, где обычные водители становятся героями дорог.

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