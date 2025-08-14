Роботы-пылесосы, фены Dreame стали доступнее
Dreame объявляет о снижении цен до 40 000 руб на ряд моделей пылесосов и устройств для ухода за волосами в период с 12 по 25 августа. Все участвующие в акции устройства Dreame можно приобрести у торговых партнеров компании: «М.Видео», «Ситилинк», DNS и «Технопарк» до 25 августа включительно.
- Робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete: ваш персональный помощник для безупречной чистоты - Специальная цена: 99 990 руб
- Dreame Z20 и Dreame Z30: мощные помощники по дому - Специальная цена: 99 990 руб
- Робот-пылесос Dreame L10s Ultra: Интеллектуальная уборка без вашего участия - Специальная цена: 49 990 руб
- Dreame H13 Pro: тщательная уборка за один раз - Специальная цена: 47 990 руб
- Фен-стайлер Dreame AirStyle: стиль за одно касание - Специальная цена: 25 990 руб
- Dreame Hair Miracle: чудо в каждой пряди - Специальная цена: 20 990 руб
- Высокоскоростной фен Dreame Pocket High-speed: разглаживание, укладка и забота при каждом дуновении - Специальная цена: 9 900 руб
