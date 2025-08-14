Роботы-пылесосы, фены Dreame стали доступнее

Dreame объявляет о снижении цен до 40 000 руб на ряд моделей пылесосов и устройств для ухода за волосами в период с 12 по 25 августа. Все участвующие в акции устройства Dreame можно приобрести у торговых партнеров компании: «М.Видео», «Ситилинк», DNS и «Технопарк» до 25 августа включительно.