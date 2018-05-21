Рост спроса на SSD остановит падение цен на NAND-flash

Ожидаемый рост спроса на SSD со стороны мобильных телефонов и ПК может снизить цены на флэш-память NAND в третьем квартале 2018 года.Цены на flash-NAND начали падать в конце 2017 года, но падение цен замедлилось до 10% во втором квартале, сказали источники. Учитывая, что спрос на рынок растет по сезонно, избыточное предложение на рынке будет менее значительным.

Цены на SSD упали примерно на 50% с ноября 2017 года до конца первого квартала 2018. Цены, скорее всего, будут восстановлены до или после выставки Computex 2018. Согласно утверждениям отраслевых источников, ожидается, что внедрение твердотельных накопителей среди мобильных телефонов будет стимулировать общий спрос на SSD в третьем квартале.