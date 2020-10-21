SK Hynix планирует приобрести подразделение памяти Intel NAND

SK Hynix собирается приобрести подразделение Intel NAND памяти и систем хранения данных. Стоимость сделки составит 9 миллиардов долларов. Приобретение включает в себя производство твердотельных накопителей NAND, компонентов NAND и полупроводниковых пластин, а также производство памяти NAND в Даляне в Китае.

По условиям сделки, компания Intel сохранит свой бизнес Intel Optane и планирует инвестировать в долгосрочные приоритеты роста, включая искусственный интеллект, сети 5G и интеллектуальную автономную периферию. Приобретение позволит компании SK Hynix выйти на более высокий уровень конкуренции на рынке флэш-памяти NAND.
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