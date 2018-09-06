Wilk Elektronik SA расширяет свой ассортимент SSD GOODRAM PX400 с интерфейсом PCIe 3.0 x2. PX400 – это первый SSD с интерфейсом PCIe Gen 3 x2 M.2 от GOODRAM. Он основан на памяти 3D NAND и контроллере Phison E8. Скорость этого SSD достигает 1700 MB/s для чтения и 1050 MB/s для записи, достигая 200 000 IOPS чтения и 190 000 IOPS записи.

Одна из проблем при разработке M.2 SSD – это избежание троттлинга, замедляющего производительность SSD. Для этого сама память и контроллер покрыты специальной плёнкой из меди и графита, что не только снижает рабочую температуру, но и делает диск подходящим для использования в ультрабуках и других устройствах с ограниченным объёмом. GOODRAM PX400 доступен в трёх вариантах: 256 GB, 512 GB and 1 TB. На PX400 распространяется трёхлетняя гарантия производителя и бесплатная техническая поддержка.