SSD Toshiba BG4 обзор

2019-09-19, Автор - Ramil; Продукт - BG4; [63]

BG4 - это SSD-массив Toshiba четвертого поколения, объединяющий NAND и контроллер в одном корпусе.

Накопитель поставляется в двух форматах: M.2 (моноблочная упаковка 1620) и съемный модуль M.2 2230. Рассмотрим флагманский вариант на 1 ТБ.

Модель с поддержкой PCIe 3 x4, вместо кеша DRAM используется технология NVMe Host Memory Buffer (HMB), которая использует часть памяти хоста (менее 100 МБ) для поддержки требований кэширования.

Заявленная производительность для диска емкостью 1 ТБ составляет до 2300 МБ/с для чтения и до 1800 МБ/с для записи.

Toshiba BG4 поставляется в 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб, 1Тб памяти.

Комментарии и отзывы BG4
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