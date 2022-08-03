Sabrent представила линейку твердотельных накопителей Rocket 4 Plus G

Компания Sabrent представила линейку твердотельных накопителей Rocket 4 Plus G. Также производитель выпустил игровой радиатор для охлаждения накопителей. Линейка Rocket 4 Plus-G создана для игр и основан на новейшей прошивке O₂ GO, благодаря которой повышается производительность. Накопители обеспечивают быструю загрузку операционной системы и игр.

Линейка представлена моделями с емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Накопители используют новейшую флэш-память 3D TLC и гарантируют молниеносную скорость до 7 Гбит/с.

Цена Rocket 4 Plus G 1 ТБ составляет 169,99 долларов, версия на 2 ТБ продается за 299 долларов, 4 ТБ накопитель оценен в 699 долларов, а игровой радиатор продается за 29 долларов.

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