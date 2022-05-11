Sabrent выпускает новую карту памяти CFexpress Type B емкостью 512 ГБ и 1 ТБ

Компания Sabrent объявила о выпуске новой карты памяти CFexpress Type B емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Карты Sabrent CFexpress Type B предназначены для профессионального использования в сложных условиях.

Эти карты обеспечивают скорость чтения до 1700 МБ/с и записи до 1500 МБ/с, расширяя пределы форм-фактора CFexpress. Они также поддерживают стандарты, такие как TRIM, SMART, шифрование и даже обновляемую прошивку. Быстрая флэш-память карты с малой задержкой обменивается данными через интерфейс PCIe 3.0. На карты памяти распространяется три года гарантии.

Карты Sabrent CFexpress рассчитаны на долгие годы использования для обеспечения безопасности данных применяя различные передовые методы управления флэш-памятью, включая исправление ошибок LDPC и RAID, сквозную защиту данных, управление дефектами и резервирование.

Стоимость Sabrent CFexpress Type B не раскрыты.