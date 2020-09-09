Sabrent выпустила накопитель Rocket 4 Plus со скоростью чтения 7000 Мб/с. Многие уже считают накопитель самым быстрым в мире, даже выпущенный недавно Samsung 980 Pro уже проиграл Sabrent Rocket 4 Plus.

Твердотельный накопитель Sabrent Rocket 4 Plus использует интерфейс подключения PCIe 4.0 NVMe. Благодаря контроллеру SSD Phison PS5018-E18 и флэш-памяти TLC NAND накопитель достигает максимальной скорость последовательного чтения до 7000 Мб/с, а скорость последовательной записи 6850 Мб/с.

Серия Sabrent Rocket 4 Plus включает в себя накопители объемом 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб. Компания усовершенствовала радиатор охлаждения, здесь используется медь и алюминий. Алюминиевый радиатор принимает тепло от медных трубок. Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает совместимость с материнскими платами чипсета AMD или Intel.

Подробности о стоимости и доступности накопителей Rocket 4 Plus не сообщаются.