Sabrent выпустила накопитель Rocket 4 Plus со скоростью чтения 7000 Мб/с

Sabrent выпустила накопитель Rocket 4 Plus со скоростью чтения 7000 Мб/с. Многие уже считают накопитель самым быстрым в мире, даже выпущенный недавно Samsung 980 Pro уже проиграл Sabrent Rocket 4 Plus.

Твердотельный накопитель Sabrent Rocket 4 Plus использует интерфейс подключения PCIe 4.0 NVMe. Благодаря контроллеру SSD Phison PS5018-E18 и флэш-памяти TLC NAND накопитель достигает максимальной скорость последовательного чтения до 7000 Мб/с, а скорость последовательной записи 6850 Мб/с.

Серия Sabrent Rocket 4 Plus включает в себя накопители объемом 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб. Компания усовершенствовала радиатор охлаждения, здесь используется медь и алюминий. Алюминиевый радиатор принимает тепло от медных трубок. Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает совместимость с материнскими платами чипсета AMD или Intel.

Подробности о стоимости и доступности накопителей Rocket 4 Plus не сообщаются.
Комментарии и отзывы Sabrent Rocket 4 Plus
Обзоры:
Лучшие беговые дорожки для дома. Xiaomi WalkingPad R1 ProЛучшие беговые дорожки для дома. Xiaomi WalkingPad R1 Pro
Лучшие электросамокаты. HIPER Voyager MX1Лучшие электросамокаты. HIPER Voyager MX1
Новости:
Фитнес-часы Huawei Watch Fit оценены в $110

Компания Huawei представила смарт-часы Watch Fit, которые также можно назвать и фитнес-трекером. Новинка ...
Peloton выпустила новые тренажеры Bike + и Tread

В связи с закрытием тренажерных залов и увеличением числа людей, желающих заниматься спортом дома, продаж...
Adidas и LEGO создали яркую пару кроссовок

Adidas выпустил новую пару новых кроссовок из серии Adidas A-ZX созданные в тематике LEGO. Коробка из-под...
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Лучший увлажнитель воздуха. Xiaomi CJXJSQ02ZMЛучший увлажнитель воздуха. Xiaomi CJXJSQ02ZM
Kingston выпустила серию накопителей Dat...
Kingston выпустила серию накопителей DatСерия флеш-накопителей Kingston DataTraveler включает три модели. Все они обеспечивают безопасность данны...
Moto G9 Plus прошёл сертификацию TUV Rhe...
Moto G9 Plus прошёл сертификацию TUV RheСмартфон Moto G9 Plus с аккумулятором ёмкостью 4700 мАч прошёл сертификацию TUV Rheinland и был замечен н...
Apple выпустила tvOS 14 Beta 7 для разра...
Apple выпустила tvOS 14 Beta 7 для разраApple объявила разработчикам седьмую бета-версию tvOS 14 для тестирования. Теперь разработчики могут загр...
Напечатанные модели iPhone 12 показали н...
Напечатанные модели iPhone 12 показали нВ сети появились фотографии смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, напечатанных на 3D-принтере. Вероятно, ...
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновил...
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновилКомпания Huawei выпустила стабильную версию прошивки EMUI 10 на базе Android 10 для европейских версий см...
Samsung Galaxy M01 Core стоит 73 доллара...
Samsung Galaxy M01 Core стоит 73 доллараВ последнее время многие пользователи стали говорить о том, что компания Samsung выпускает просто шикарны...
Состоялся анонс PVPVE шутера The Raid...
Состоялся анонс PVPVE шутера The RaidСреди множества представленных на мероприятии Gamescom 2020 игр есть интересный проект под названием The ...
Смартфону Xiaomi Mi Mix 4 прочат 100-Вт ...
Смартфону Xiaomi Mi Mix 4 прочат 100-Вт Китайские источники опубликовали фотографии постера, раскрывающего характеристики еще не представленного ...
Poco X3 содержит только самое необходимо...
Poco X3 содержит только самое необходимоXiaomi Poco представляет свое фирменное устройство среднего класса Poco X3. ...
Семидюймовый Honor X10 Max показали на ж...
Семидюймовый Honor X10 Max показали на жВ сети появилось первое живо фото смартфона Honor X10 Max 5G в руках у пользователя, а также скорректиров...
Представлен корпус Nagao N-Frame-EATX бе...
Представлен корпус Nagao N-Frame-EATX беКомпания Nagao Manufacturing пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью N-Frame-EATX, которая от...
Обзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник...
Обзор Harper HCLK-2050. РадиобудильникСовременные смартфоны заменили целые сегменты нишевых устройств, предложив универсальный гибридный формат...
Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфонаОбзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона
Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USBОбзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USB
Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемкиОбзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки
Обзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с подсветкой и макросамиОбзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с подсветкой и макросами
Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизациейОбзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизацией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor