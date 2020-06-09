Samsung 870 QVO SSD объемом 8 ТБ

Появилась официальная информация о том, что компания Samsung планирует в ближайшее время отправить в продажу свой новый накопитель, который будет оборудован 8 терабайтами памяти. Твердотельный накопитель получил название Samsung 870 QVO SSD, у него действительно будет настолько много памяти, но стоимость пока что не называется. Конечно, стоит понимать, что такого рода накопители не могут быть доступными, так как памяти довольно много, но, с другой стороны, обычно стоимость при наборе объема памяти за каждый терабайт падает. То есть, будет дешевле взять один Samsung 870 QVO SSD на 8 терабайт, чем два накопителя по 4 терабайта или четыре по два терабайта. В этом плане стоит проследить за новинкой и сравнить ее с конкурентами.