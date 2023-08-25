Samsung 990 Pro теперь доступен в объёме 4 ТБ

Один из лучших твердотельных накопителей под названием Samsung 990 Pro был выпущен в прошлом году с объёмами памяти 1 ТБ и 2 ТБ. Но теперь производитель сдержал своё обещание и официально представил миру накопитель на 4 ТБ, который позволит получить более высокую скорость обработки данных и расширит возможности пользователя, но, правда, компания всё равно избегает интерфейс PCIe 5.0. Хотя это один из передовых производителей твердотельных накопителей, у компании нет потребительского SSD с интерфейсом PCIe 5.0, так что и Samsung 990 Pro, модель формата M.2 2280, всё ещё работает на интерфейсе PCIe 4.0 и в настоящее время является самым быстрым потребительским SSD данного бренда. При этом стоит понимать, что компания Samsung не всегда предлагает ёмкость на 4 ТБ для всех своих SSD — например, Samsung 980 Pro, предшественник Samsung 990 Pro, имел максимальную ёмкость в 2 ТБ.

Более того, накопитель Samsung 990 Pro 4TB появится в версии с «голой» печатной платой (MZ-V9P4T0BW) и с радиатором (MZ-V9P4T0CW). Форм-фактор и дизайн SSD позволяют использовать его во многих устройствах, включая ноутбуки, настольные компьютеры и консоли, да и на самом деле покупать модель с радиатором нет смысла, потому что штатное решение будет с трудом справляться с таким быстрым накопителем. Лучше покупать модель без радиатора, а охлаждение приобретать стороннее — в этом случае будет больше возможностей для охлаждения системы и меньше проблем с перегревом на пиковых нагрузках.
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