Samsung PRO Endurance стоит адекватных денег

Компания Samsung решила показать крутые карты памяти для тех, кто понимает за что платит. Новая линейка Samsung PRO Endurance подходит для тех, кто хочет от карточек максимальную скорость. Такие карты обычно используют в смартфонах для мобильной фотографии или видео, чтобы записывать кадры на высокой скорости. Имеется объем на 32, 64 и 128 гигабайт, каждая стоит адекватных денег. Так, вариант на 32 гигабайта стоит 25 долларов, вариант на 64 отдают за 45 баксов, а 128 гб стоят 90 долларов. В принципе, как вы могли заметить, выгоды покупать среднюю или старшую модель особо нет, объем стоит одинаково, а вот младшая модель стоит на 5 долларов дороже, если посчитать гигабайты. Думаю, средняя модель будет наиболее привлекательной для потенциальных покупателей. Посмотрим, какие цены будут для России.