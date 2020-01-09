Samsung T7 Touch со сканером отпечатков

Длительное время обычные внешние HDD пользовались повышенным спросом, так как пользователи за вполне разумные деньги могли получить крутой продукт и пользоваться им для хранения личного контента или для того, чтобы не забивать память своего ноутбука. Теперь в продажу поступил твердотельный накопитель Samsung T7 Touch, который при довольно компактных габаритах и весьма приличной скорости на чтение и запись обладает еще одним серьезным преимуществом. У продукта на корпусе имеется сканер отпечатков пальцев, который не только выглядит очень привлекательно, но и позволяет вам защитить продукт от доступа со стороны других пользователей. Это полезно на тот случай, если вы свой накопитель потеряете, а там ваша информация.