Samsung анонсировала новый накопитель с безумной скоростью

Сегодня компания Samsung официально объявила о начале массового производства своего самого быстрого твердотельного накопителя для ПК. Данный накопитель, основанный на технологии PCIe 5.0 и с кодовым именем PM9E1, как заявляет компания, обладает наивысшей производительностью и самой большой ёмкостью в индустрии. Samsung уточнила, что накопитель создан на базе 5-нм контроллера и технологии 8-го поколения V-NAND. Он предназначен для обеспечения повышенной производительности и повышенной энергоэффективности, что делает его оптимальным решением для ПК с поддержкой искусственного интеллекта. Да, куда же в современном мире без искусственного интеллекта.

Накопитель PM9E1 обеспечивает скорость чтения до 14,5 ГБ/сек и скорость записи до 13 ГБ/сек, что открывает возможности для множества ресурсоёмких ИИ-приложений, но, конечно, и в других направлениях высокая скорость передачи данных будет полезной. При этом известно, что Samsung предложит PM9E1 в различных вариантах объёма памяти — 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Соответственно, заявления о том, что это самый ёмкий накопитель в сегменте, вызывают вопросы, потому что модели на 4 ТБ уже давно существуют. Кроме того, стоит сказать, что сначала Samsung предложит новое решение крупным производителям ПК, а только потом оно должно выйти на потребительский рынок, но не раньше, чем PM9E1 получит более звучное имя, например, 1090 PRO или что-то в этом духе. И цену, конечно, пока что никто не знает.
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