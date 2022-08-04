Samsung готовит к выпуску твердотельные накопители нового поколения PCIe Gen 5.0

Компания Samsung представила в Корее твердотельные накопители нового поколения 990 Pro емкостью 1 ТБ и 2 ТБ с новейшим интерфейсом PCIe Gen 5.0.

В отличие от других производителей, которые используют такие контроллеры, как Phison, Kioxia и Silicon Motion PCIe Gen 5.0, компания Samsung будет разрабатывать собственное запатентованное решение для питания своих твердотельных накопителей следующего поколения.

В базе RRA (Корейское национальное агентство радиоисследований) представлены модели с номерами MZ-V9P1T0 и MZ-V9P2T0. Стоит отметить, что существующие твердотельные накопители Samsung 980 Pro PCIe Gen 4.0 отмечены как MZ-V8P1T00. Можно сделать вывод, что это модели Samsung 990 Pro.

Компания планирует представив новые накопители 990 Pro емкостью 1 ТБ и 2 ТБ с интерфейсом PCIe Gen 5.0 к концу года или на выставке CES 2022.