Samsung представила SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев

Samsung Electronics представила новую модель внешнего SSD диска T7 Touch, которую оснастили сканером отпечатков пальца.

SSD T7 Touch получил компактный алюминиевый корпус и весит при этом 58 грамм. Со слов компании, новый SSD в два раза быстрее своих предшественников. Скорость записи диска составляет 1000 Мб/с, а скорость чтения 1050 Мб/с, если соединить через интерфейс USB 3.2 Gen 2. Кроме того, устройство может стать еще быстрее при использовании интерфейса NVMe.

Для повышения безопасности компания Samsung оснастили в T7 Touch сканер отпечатка пальцев. За безопасность данных отвечает 256-разрядное аппаратное шифрование AES.