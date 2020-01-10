Samsung представила SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев

2020-01-10, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung SSD T7 Touch; [86]
Samsung Electronics представила новую модель внешнего SSD диска T7 Touch, которую оснастили сканером отпечатков пальца.

SSD T7 Touch получил компактный алюминиевый корпус и весит при этом 58 грамм. Со слов компании, новый SSD в два раза быстрее своих предшественников. Скорость записи диска составляет 1000 Мб/с, а скорость чтения 1050 Мб/с, если соединить через интерфейс USB 3.2 Gen 2. Кроме того, устройство может стать еще быстрее при использовании интерфейса NVMe.

Для повышения безопасности компания Samsung оснастили в T7 Touch сканер отпечатка пальцев. За безопасность данных отвечает 256-разрядное аппаратное шифрование AES.


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