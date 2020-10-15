Samsung представила линейку прочных SD-карт

В наши дни полноразмерные SD-карты стали довольно редкими. И если вы используете одну из них вам нужна быстрая и при этом долговечная, поскольку фотографии и видео, хранящиеся на ней, могут быть весьма ценными.

Samsung выпустила две новые линейки карт памяти формата SD. Samsung PRO Plus и EVO Plus доступны емкостью от 32 ГБ до 256 ГБ и используют интерфейс UHS-I. Большинство карт имеют рейтинг класса U3, кроме EVO Plus на 32 ГБ и 64 ГБ, которые имеют рейтинг U1.

Вся линейка SD-карт водонепроницаема и выдерживает погружение в воду до 1 метра в течение трех дней, даже в соленой воде. Кроме того, Samsung PRO Plus и EVO Plus устойчивы к падениям с высоты 5 м и не потеряют работоспособность при температурах от -25 ° C до 85 ° C. Они также могут пережить рентгеновский сканер в аэропорту и магниты. На карты предоставляется 10-летняя ограниченная гарантия.

Новые SD-карты обещают скорость чтения до 100 МБ / с и скорость записи до 90 МБ/с. В зависимости от объема, карты Evo Plus можно приобрести от $ 7 до $ 40, карты Pro Plus — от $ 10 до $ 50.
Комментарии и отзывы Samsung PRO Plus и EVO Plus
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