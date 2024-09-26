Samsung представила накопитель 990 EVO Plus

Последовательные операции чтения могут демонстрировать скорость в 7250 МБ/сек, а записи — 6300 МБ/сек. Для сравнения, обычный 990 EVO выдаёт 700K IOPS на ввод и 800K IOPS на вывод со скоростью последовательного чтения 5000 МБ/сек и записи 4200 МБ/сек. Иными словами, EVO Plus на 50% быстрее обычной версии EVO. Ещё хотелось бы отметить, что Samsung 990 EVO Plus оптимизирован для игр, бизнеса и творческих задач (по словам производителя). Он доступен в трёх вариантах объёма (1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ), но обязательно обратите внимание на то, что объёмы в 1 и 2 ТБ имеют немного более низкие показатели скорости случайного и последовательного доступа, но разница незначительна. Даже базовая модель на 1 ТБ обеспечивает скорость чтения/записи 7150 МБ/сек и 6300 МБ/сек.