Samsung представила накопитель 990 EVO Plus

В начале 2024 года компания Samsung официально представила новый твердотельный накопитель 990 EVO, а теперь запускает версию с индексом Plus, которая значительно быстрее и предлагает более ёмкие варианты для тех, кому нужно больше 2 ТБ. Стоит сказать, что накопитель Samsung 990 EVO Plus поддерживает интерфейсы PCIe 4.0 x4 и 5.0 x2, он построен на контроллере, изготовлен по технологическому процессу в 5-нм, с использованием новейших NAND-чипов и теплового экрана с никелевым покрытием. Samsung утверждает, что этот SSD на 73% энергоэффективнее своего предшественника. Кроме того, топовая модель объёмом 4 ТБ обеспечивает передовые показатели случайного доступа — 1050K IOPS на ввод и 1400K IOPS на вывод.

Последовательные операции чтения могут демонстрировать скорость в 7250 МБ/сек, а записи — 6300 МБ/сек. Для сравнения, обычный 990 EVO выдаёт 700K IOPS на ввод и 800K IOPS на вывод со скоростью последовательного чтения 5000 МБ/сек и записи 4200 МБ/сек. Иными словами, EVO Plus на 50% быстрее обычной версии EVO. Ещё хотелось бы отметить, что Samsung 990 EVO Plus оптимизирован для игр, бизнеса и творческих задач (по словам производителя). Он доступен в трёх вариантах объёма (1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ), но обязательно обратите внимание на то, что объёмы в 1 и 2 ТБ имеют немного более низкие показатели скорости случайного и последовательного доступа, но разница незначительна. Даже базовая модель на 1 ТБ обеспечивает скорость чтения/записи 7150 МБ/сек и 6300 МБ/сек.
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