Samsung представила накопитель на PCIe 5.0

«Вместе мы решили сложные технические проблемы, возникшие с PCIe 5.0 в течение этого начального оценочного периода», — сказал директор Intel по технологическим инициативам Джим Паппас. Он также обеспечивает повышенную энергоэффективность до 30 процентов. «Ожидается, что это значительно снизит эксплуатационные расходы на серверы и центры обработки данных, а также поможет сократить их углеродный след», — пишет Samsung. Хотя PCIe 5.0 теперь неизбежен, следующая версия тоже не отстает. PCI Special Interest Group уже представила спецификацию PCI Express 6.0, которая может достигать невероятных 256 ГБ в секунду на 16 полосах — в два раза быстрее, чем у PCIe 5.0, и в четыре раза быстрее, чем у спецификации 4.0. Однако в этом формате потребуется использовать новый прием, называемый технологией амплитудно-импульсной модуляции, которая может передавать вдвое больше данных, чем существующие методы.