Samsung представила накопитель на PCIe 5.0

Samsung представила твердотельный накопитель PCIe 5.0, показывающий, что продукты для хранения данных должны удваиваться по скорости каждые несколько лет, даже когда закон Мура противоречит этому. Твердотельный накопитель PM1743, разработанный для корпоративных серверов, может развивать скорость чтения до 13 000 МБ/сек и обрабатывать 2 500 000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS) — почти вдвое больше, чем у лучших накопителей PCIe 4.0 NVMe. PCIe 5.0 поддерживает до 32 гигабайт передачи в секунду, что вдвое больше, чем у PCIe 4.0. Чтобы использовать эту полосу пропускания, Samsung разработала собственный контроллер и вместе с Intel провела его тестирование.

«Вместе мы решили сложные технические проблемы, возникшие с PCIe 5.0 в течение этого начального оценочного периода», — сказал директор Intel по технологическим инициативам Джим Паппас. Он также обеспечивает повышенную энергоэффективность до 30 процентов. «Ожидается, что это значительно снизит эксплуатационные расходы на серверы и центры обработки данных, а также поможет сократить их углеродный след», — пишет Samsung. Хотя PCIe 5.0 теперь неизбежен, следующая версия тоже не отстает. PCI Special Interest Group уже представила спецификацию PCI Express 6.0, которая может достигать невероятных 256 ГБ в секунду на 16 полосах — в два раза быстрее, чем у PCIe 5.0, и в четыре раза быстрее, чем у спецификации 4.0. Однако в этом формате потребуется использовать новый прием, называемый технологией амплитудно-импульсной модуляции, которая может передавать вдвое больше данных, чем существующие методы.
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