Samsung представила накопители линейки 990 PRO

Компания Samsung официально объявила о выпуске линейки твердотельных накопителей нового поколения 990 PRO, в которых будет использоваться интерфейс PCIe Gen 4.0. Похоже, что Samsung пока не прыгает в поколение PCIe Gen 5. Твердотельные накопители 990 Pro M.2 NVMe сохранят стандарт Gen 4.0, и похоже, что линейка следующего поколения, которая будет запущена к CES 2023 и с новым брендом Samsung серии 1000, будет иметь новый дизайн интерфейса Gen 5.0. Новые твердотельные накопители 990 PRO обеспечивают 50-процентный прирост производительности на ватт и немного лучшую скорость передачи при использовании встроенного контроллера твердотельных накопителей.

Благодаря новейшей памяти Samsung V-NAND и новому фирменному контроллеру серия 990 PRO предлагает самую высокую скорость, доступную в настоящее время для интерфейса PCIe 4.0. SSD и обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 7450 МБ/с и 6900 МБ/с соответственно, а скорость случайного чтения и записи достигает 1400K и 1550K IOPS соответственно. С улучшенной на 55% производительностью случайных чисел по сравнению с 980 PRO, 990 PRO особенно хорошо подходит для тяжелых игр, а также для творческих и продуктивных задач. Высокопроизводительные твердотельные накопители NVMe также имеют решающее значение для использования всех преимуществ новейших игровых консолей и игровых технологий. Например, при тестировании Forspoken, предстоящей ролевой игры Luminous Productions с поддержкой новейшей технологии загрузки игр, время загрузки карты составило около одной секунды, по сравнению с четырьмя секундами для SATA SSD и 28 секундами для жесткого диска HDD.