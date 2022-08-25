Samsung представила накопители линейки 990 PRO

Благодаря новейшей памяти Samsung V-NAND и новому фирменному контроллеру серия 990 PRO предлагает самую высокую скорость, доступную в настоящее время для интерфейса PCIe 4.0. SSD и обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 7450 МБ/с и 6900 МБ/с соответственно, а скорость случайного чтения и записи достигает 1400K и 1550K IOPS соответственно. С улучшенной на 55% производительностью случайных чисел по сравнению с 980 PRO, 990 PRO особенно хорошо подходит для тяжелых игр, а также для творческих и продуктивных задач. Высокопроизводительные твердотельные накопители NVMe также имеют решающее значение для использования всех преимуществ новейших игровых консолей и игровых технологий. Например, при тестировании Forspoken, предстоящей ролевой игры Luminous Productions с поддержкой новейшей технологии загрузки игр, время загрузки карты составило около одной секунды, по сравнению с четырьмя секундами для SATA SSD и 28 секундами для жесткого диска HDD.