Samsung представила новую карту памяти PRO Endurance, оптимизированную для камер наблюдения и видеорегистраторов

Созданная на основе высоконадежной флэш-памяти NAND корпоративного уровня от Samsung, карта PRO Endurance обеспечивает до 16 лет (140 160 часов) непрерывной записи, чтобы запечатлеть каждый критический момент. Это означает, что одна карта PRO Endurance может работать столько же, сколько до 33 типичных карт, ориентированных на скорость.
Новая карта памяти Samsung также обеспечивает скорость чтения и записи до 100 мегабайт в секунду и относится к классу 10 с рейтингом скорости видео до U3 (UHS Speed Class 3) и V30 (класс скорости видео 30). Это делает ее идеальной для обработки больших файлов с высоким разрешением, обеспечивая плавную запись и воспроизведение в форматах Full HD и 4K. Поскольку камеры наружного наблюдения могут работать в суровых условиях, PRO Endurance была разработана для обеспечения надежной работы при повседневном использовании благодаря усиленной шестикратной прочности Samsung.