Samsung представила новую карту памяти PRO Endurance, оптимизированную для камер наблюдения и видеорегистраторов

Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых технологий памяти, объявила сегодня о выпуске новой карты памяти microSD Samsung PRO Endurance. Уникально разработанная для удовлетворения строгих требований камер наблюдения, видеорегистраторов, камер дверных звонков и многого другого, карта обеспечивает повышенную надежность и выдающуюся производительность для плавного и надежного непрерывного захвата и воспроизведения.

Созданная на основе высоконадежной флэш-памяти NAND корпоративного уровня от Samsung, карта PRO Endurance обеспечивает до 16 лет (140 160 часов) непрерывной записи, чтобы запечатлеть каждый критический момент. Это означает, что одна карта PRO Endurance может работать столько же, сколько до 33 типичных карт, ориентированных на скорость.

Новая карта памяти Samsung также обеспечивает скорость чтения и записи до 100 мегабайт в секунду и относится к классу 10 с рейтингом скорости видео до U3 (UHS Speed ​​Class 3) и V30 (класс скорости видео 30). Это делает ее идеальной для обработки больших файлов с высоким разрешением, обеспечивая плавную запись и воспроизведение в форматах Full HD и 4K. Поскольку камеры наружного наблюдения могут работать в суровых условиях, PRO Endurance была разработана для обеспечения надежной работы при повседневном использовании благодаря усиленной шестикратной прочности Samsung.

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