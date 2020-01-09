Samsung представила портативный SSD, который можно заблокировать с помощью отпечатка пальца

Новый твердотельный накопитель Samsung T7 Touch, получившего награду CES 2020 Innovation Awards, сохраняет компактный форм-фактор своего предшественника T5 с гладким алюминиевым корпусом и добавляет встроенный считыватель отпечатков пальцев поверх обычной защиты паролем и 256-битное аппаратное шифрование AES для обеспечения безопасности файлов. Можно зарегистрировать до четырех разных отпечатков пальцев, если нужно поделиться диском с друзьями или коллегами.

В отличие от предыдущих поколений, новый T7 Touch имеет индикатор «Motion LED», который сообщит когда накопитель активен. Но что еще более важно, компания улучшила производительность накопителя со скоростью чтения до 1050 МБ в секунду и скоростью записи до 1000 МБ в секунду, что в два раза быстрее, чем у T5.

T7 Touch весит всего 58 грамм и поставляется в нескольких конфигурациях, которые начнутся в продаже в этом месяце более чем в 30 странах.