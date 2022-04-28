Samsung представила защищенный внешний накопитель T7 Shield

Samsung объявила о выпуске новейшего внешнего портативного твердотельного накопителя T7 Shield. Это новейшее дополнение к семейству портативных твердотельных накопителей Samsung T7. Накопитель представлен в версии на 1 ТБ (159 долларов) и 2 ТБ (289 долларов).

T7 Shield устойчив к ударам при падении с высоты до трех метров, а также сертифицирован по стандарту IP65 как пыленепроницаемый и водостойкий. Несмотря на новую прочную конструкцию, T7 Shield компактен и легок, его вес составляет всего 98 грамм. Он обеспечивает скорость чтения 1050 МБ/с и скорость записи 1000 МБ/с, что является самой высокой скоростью передачи, доступной в настоящее время на основе стандарта USB 3.2 Gen2. Кроме того, в T7 Shield усилена безопасность (256-битный AES, Advanced Encryption Standard) с аппаратным шифрованием, поэтому данные пользователей могут быть надежно защищены.