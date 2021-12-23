Samsung разрабатывает высокопроизводительный твердотельный накопитель PCIe 5.0

Компания Samsung Electronics Co., Ltd., мировой лидер в области передовых технологий памяти, объявила сегодня о разработке твердотельного накопителя PM1743 для корпоративных серверов, интегрирующего интерфейс PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 5.0 с усовершенствованной V-NAND шестого поколения от Samsung.

PCIe 5.0 предлагает пропускную способность 32 гигатрансфера в секунду (GT / s), что вдвое больше, чем у PCIe 4.0. Используя собственный контроллер, разработанный для поддержки последнего стандарта PCIe, PM1743 обеспечивает выдающуюся скорость чтения и записи, чтобы удовлетворить быстро растущие требования центров обработки данных к производительности. PM1743 от Samsung будет иметь скорость последовательного чтения до 13000 мегабайт в секунду (МБ / с) и скорость случайного чтения 2500 тыс. Операций ввода / вывода в секунду (IOPS), предлагая в 1,9 и 1,7 раза более высокие скорости по сравнению с предыдущим PCIe. Продукты на базе 4.0. Более того, скорость записи была значительно увеличена: скорость последовательной записи составляет 6600 МБ / с, а скорость произвольной записи - 250 тыс. Операций ввода-вывода в секунду, что также обеспечивает увеличение скорости в 1,7 и 1,9 раза. Эти замечательные скорости передачи данных позволят производителям корпоративных серверов, развертывающих PM1743, добиться гораздо более высокого уровня производительности.