SanDisk выпустила обновленные накопители Extreme и Extreme Pro емкостью до 2 Тб

SanDisk выпустила обновленные накопители Extreme и Extreme Pro. Обе модели совместимы с ПК, MAC и устройствами с разъемом USB Type-C. Накопители оснащены защитой паролем и 256-битным шифрованием AES.

Флагманский SanDisk Extreme Pro имеет алюминиевый корпус для охлаждения. Заявленная скорость чтения и записи до 2000 мб/с. Корпус накопителя защищен по стандарту IP55, накопитель выдерживает падения с высоты до двух метров.

SanDisk Extreme Portable предлагает скорость чтения до 1050 мб/с и скорость записи до 1000 мб/с. В отличии от флагманской версии корпус Extreme Portable выполнен из прочного силикона.

Накопитель Extreme Portable представлен в версии на 500 Гб и 1 Тб, версия на 2 Тб появится в конце года. Флагманский SanDisk Extreme Pro будет доступен в объеме 1 Тб и 2 Тб.
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