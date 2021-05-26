СберБанк открывает API и документацию умного дома для производителей смарт-устройств

Сбер запустил собственную платформу умного дома и три смарт-устройства — две лампочки и розетку — в феврале 2021 года. Скоро пользователи ассистентов Салют смогут управлять с их помощью и сторонними устройствами. Взаимодействовать с умными девайсами сторонних производителей можно будет так же, как и с устройствами Сбера: через интерфейсы мобильного приложения СберСалют, а также с умного экрана SberPortal, умной медиаприставки SberBox и SberBox Top — нового ТВ-медиацентра с умной камерой. Отдавать команды можно голосом или через тач-интерфейс.

После проверки со стороны команды Сбера пользователи смогут добавлять устройства вендора в умный дом Сбера. При этом интегрировать устройства можно только cloud2cloud: чтобы устройствами можно было управлять через ассистента, API производителя должно быть доступно в интернете.

Чтобы получить доступ к API умного дома от Сбера, производителям необходимо пройти три простых шага: зарегистрироваться в кабинете разработчика - получить ключи и описание API - написать интеграцию (два стрима — управление и обнаружение).
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