Обзор Seagate Backup Plus Slim (STHN2000401). Внешний диск для хранения контента и резервного копирования

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы проведем тестирование внешнего накопителя Seagate Backup Plus Slim объемом 2 Тб. Сам производитель позиционирует его как оптимальное решение для хранения мультимедийного контента и документов в пару к планшету, ноутбуку, настольному компьютеру и смартфону.

Seagate Backup Plus Slim обзор

Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с названием модели и базовой информацией по накопителю. Внутри он зафиксирован в жесткую подложку из прозрачного пластика, предотвращающего получение повреждений при транспортировке. В комплекте покупатель получает USB-кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен Seagate Backup Plus Slim в корпусе с элегантной и изящной формой. В конструкции используются материалы с разным типом покрытия, одно из них полированный алюминий.

Габариты у него очень компактные. Его без проблем можно будет разместить во внутреннем кармане пиджака или дамской сумочке.

Вышел в трех вариантах цветового исполнения: серебристый, голубой и черный. Вместе с цветом основной панели меняется и цвет подложки.

На верхнюю крышку нанесен логотип производителя. Здесь же находится светодиодный индикатор активности.

С обратной стороны наклейка с техническими данными, содержащая штрих-код и данные по дате производства.

Софт

Подключение осуществляется с помощью традиционного интерфейса microUSB 3.0.

Накопитель Seagate Backup Plus Slim предлагает пользователю сразу ряд утилит под разный тип задач. Программа Toolkit пригодится для организации резервного копирования. После установки выбираются типы данных и содержимое. Во вкладке дополнительно выбираются конкретные папки.

Доступна утилита для проведения базовых тестов и диагностики накопителей.

Тесты Seagate Backup Plus Slim

Crystal Disk Mark

Со всем списком софта можно ознакомиться на официальном сайте. Предлагается бесплатная подписка в рамках плана Photography от Adobe.

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil

Итоги по Seagate Backup Plus Slim

Seagate Backup Plus Slim станет оптимальным вариантом и в качестве повседневного накопителя под хранение контента, и инструмента для организации резервного копирования важных данных. Компактный корпус, высокие скорости записи и чтения, дополнительное программное обеспечение и приятный дизайн.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".