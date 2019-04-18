Обзор Seagate Backup Plus Slim (STHN2000401). Внешний диск для хранения контента и резервного копирования

2019-04-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Seagate Backup Plus Slim; [373]
Сегодня в рамках «Лаборатории» мы проведем тестирование внешнего накопителя Seagate Backup Plus Slim объемом 2 Тб. Сам производитель позиционирует его как оптимальное решение для хранения мультимедийного контента и документов в пару к планшету, ноутбуку, настольному компьютеру и смартфону.

Seagate Backup Plus Slim

Рекомендованная стоимость составляет 6990 рублей.

Seagate Backup Plus Slim обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с названием модели и базовой информацией по накопителю. Внутри он зафиксирован в жесткую подложку из прозрачного пластика, предотвращающего получение повреждений при транспортировке. В комплекте покупатель получает USB-кабель и руководство пользователя.

Seagate Backup Plus Slim

Внешний вид

Seagate Backup Plus Slim

Выполнен Seagate Backup Plus Slim в корпусе с элегантной и изящной формой. В конструкции используются материалы с разным типом покрытия, одно из них полированный алюминий.

Seagate Backup Plus Slim

Габариты у него очень компактные. Его без проблем можно будет разместить во внутреннем кармане пиджака или дамской сумочке.

Seagate Backup Plus Slim

Вышел в трех вариантах цветового исполнения: серебристый, голубой и черный. Вместе с цветом основной панели меняется и цвет подложки.

Seagate Backup Plus Slim

На верхнюю крышку нанесен логотип производителя. Здесь же находится светодиодный индикатор активности.

Seagate Backup Plus Slim

С обратной стороны наклейка с техническими данными, содержащая штрих-код и данные по дате производства.

Seagate Backup Plus Slim

Подключение осуществляется с помощью традиционного интерфейса microUSB 3.0.

Софт

Seagate Backup Plus Slim

Накопитель Seagate Backup Plus Slim предлагает пользователю сразу ряд утилит под разный тип задач. Программа Toolkit пригодится для организации резервного копирования. После установки выбираются типы данных и содержимое. Во вкладке дополнительно выбираются конкретные папки.

Seagate Backup Plus Slim

Доступна утилита для проведения базовых тестов и диагностики накопителей.

Seagate Backup Plus Slim

Со всем списком софта можно ознакомиться на официальном сайте. Предлагается бесплатная подписка в рамках плана Photography от Adobe.

Тесты Seagate Backup Plus Slim

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Seagate Backup Plus Slim

Seagate Backup Plus Slim

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Seagate Backup Plus Slim

Итоги по Seagate Backup Plus Slim

Золото. Выбор редакции MegaObzorSeagate Backup Plus Slim станет оптимальным вариантом и в качестве повседневного накопителя под хранение контента, и инструмента для организации резервного копирования важных данных. Компактный корпус, высокие скорости записи и чтения, дополнительное программное обеспечение и приятный дизайн.
Seagate Backup Plus Slim получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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