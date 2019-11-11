Seagate готова представить жёсткие диски объёмом 20 Тбайт в 2020 году

Seagate объявила о своем плане на ближайшие годы, и компания, естественно, борется изо всех сил за актуальность технологии HDD на рынке. Использовать жесткие диски высокой плотности необходимо там, где пространство развертывания дороже, и в сценариях, где время поиска информации, хранящейся на СМИ не так уж важны. Вот почему компания настойчиво продвигает свою новую технологию HAMR, чтобы повысить плотность записи на традиционных носителях.

Планы по созданию жестких дисков с плотностью 18 ТБ и 20 ТБ в первом полугодии 2020 года, вполне оправданы, учитывая, что компания недавно поставила жесткие диски на 16 ТБ. Эти решения для жестких дисков будут по-прежнему использовать более старые технологии, такие как CMR (обычная магнитная запись) для накопителей на 18 ТБ и SMR (гальваническая магнитная запись) для их продуктов на 20 ТБ 2020. Позже компания будет использовать свою запатентованную технологию HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording), чтобы модернизировать свои 20 ТБ и 20 ТБ + жесткие диски с более высокой производительностью (и плотностью).