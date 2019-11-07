Seagate готовит монструозные HDD

Компания Seagate официально заявила, что запустит уже в следующем году два HDD с большим объемом — 18 и 20 терабайт. Это довольно приличные объемы, которые подойдут и для серверов, где нужно хранить много данных, и даже для домашних систем, чтобы хранить фильмы и сериалы в высоком разрешении. Однако на этом планы компании не заканчиваются, ведь они планируют уже в 2026 году выпустить такой е накопитель, только уже с 50 терабайтами памяти. Только представьте себе — два таких диска и вы можете скачать половину медиатеки любого торрента или хранить фильмы с 2000 года и по сегодняшний день в высоком разрешении. Это очень круто, да и стоимость накопителя должна быть более-менее адекватной, ведь с годами цена за терабайт медленно падает.