Seagate и Phison совместно разрабатывают новые твердотельные накопители

Seagate Technology Holdings и Phison Electronics Corp., объявили о совместной разработке новых твердотельных накопителей. Новые твердотельные накопители помогут предприятиям снизить совокупную стоимость владения (TCO) за счет увеличения плотности хранения, снижения энергопотребления и повышения производительности. Компании также объявили о заключении долгосрочного партнерства, которое укрепит цикл разработки и распространения твердотельных накопителей корпоративного класса.

Seagate и Phison сотрудничают в области основных продуктов Seagate SATA SSD с 2017 года. Это тесное сотрудничество продолжается благодаря линейке высокопроизводительных потребительских игровых твердотельных накопителей NVMe PCIe Gen4 x4 FireCuda и первых в мире специально разработанных твердотельных накопителей NAS NVMe. Партнерство будет сосредоточено на удовлетворении растущего глобального корпоративного спроса на более высокую плотность, более быструю и интеллектуальную инфраструктуру хранения, которая дополняет хранилище на жестких дисках для обеспечения комплексных корпоративных приложений, таких как гипермасштабируемый центр обработки данных, высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.
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