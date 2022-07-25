Seagate представила HDD объёмом 30 ТБ

Платформа памяти HAMR первого поколения уже некоторое время используется для определенных клиентов и в системах хранения Lyve, но диски HAMR второго поколения будут доступны для всех с небольшой оговоркой. Поставки клиентам жестких дисков HAMR второго поколения емкостью 30 ТБ и более не будут осуществляться в массовых количествах, начиная с 2023 года. Ожидается, что компания будет отправлять их только избранным клиентам на рынках центров обработки данных, повышая доступность. Технология Seagate HAMR изменяет память жесткого диска, затрагивая носитель, магнитный слой, считывающие и записывающие головки, контроллер, приводы и некоторые другие компоненты жесткого диска. Есть предположение, что создание новых деталей будет более сложным в производстве и более дорогим для клиентов.