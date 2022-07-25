Seagate представила HDD объёмом 30 ТБ

Спустя несколько месяцев Seagate официально объявила о своих намерениях выпустить жесткий диск следующего поколения в середине 2023 года. Это объявление было сделано после нескольких месяцев рекламы разработки платформы для жестких дисков второго поколения, которая будет демонстрировать новейшую магнитную запись с нагреванием (HAMR) и объем памяти более 30 ТБ. Ожидается, что новая платформа HAMR от Seagate расширит возможности расширения объема памяти. И компания не планирует останавливаться на 30 ТБ. Seagate рассчитывает на 50 ТБ хранилища или больше. Компания объясняет в своей дорожной карте, что они рассмотрят предложение 30 ТБ и выше, начиная с 2023 года, но не объяснили, сколько времени потребуется для достижения 50 ТБ или выше.

Платформа памяти HAMR первого поколения уже некоторое время используется для определенных клиентов и в системах хранения Lyve, но диски HAMR второго поколения будут доступны для всех с небольшой оговоркой. Поставки клиентам жестких дисков HAMR второго поколения емкостью 30 ТБ и более не будут осуществляться в массовых количествах, начиная с 2023 года. Ожидается, что компания будет отправлять их только избранным клиентам на рынках центров обработки данных, повышая доступность. Технология Seagate HAMR изменяет память жесткого диска, затрагивая носитель, магнитный слой, считывающие и записывающие головки, контроллер, приводы и некоторые другие компоненты жесткого диска. Есть предположение, что создание новых деталей будет более сложным в производстве и более дорогим для клиентов.