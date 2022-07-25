Seagate представила HDD объёмом 30 ТБ

Спустя несколько месяцев Seagate официально объявила о своих намерениях выпустить жесткий диск следующего поколения в середине 2023 года. Это объявление было сделано после нескольких месяцев рекламы разработки платформы для жестких дисков второго поколения, которая будет демонстрировать новейшую магнитную запись с нагреванием (HAMR) и объем памяти более 30 ТБ. Ожидается, что новая платформа HAMR от Seagate расширит возможности расширения объема памяти. И компания не планирует останавливаться на 30 ТБ. Seagate рассчитывает на 50 ТБ хранилища или больше. Компания объясняет в своей дорожной карте, что они рассмотрят предложение 30 ТБ и выше, начиная с 2023 года, но не объяснили, сколько времени потребуется для достижения 50 ТБ или выше.

Платформа памяти HAMR первого поколения уже некоторое время используется для определенных клиентов и в системах хранения Lyve, но диски HAMR второго поколения будут доступны для всех с небольшой оговоркой. Поставки клиентам жестких дисков HAMR второго поколения емкостью 30 ТБ и более не будут осуществляться в массовых количествах, начиная с 2023 года. Ожидается, что компания будет отправлять их только избранным клиентам на рынках центров обработки данных, повышая доступность. Технология Seagate HAMR изменяет память жесткого диска, затрагивая носитель, магнитный слой, считывающие и записывающие головки, контроллер, приводы и некоторые другие компоненты жесткого диска. Есть предположение, что создание новых деталей будет более сложным в производстве и более дорогим для клиентов.
Silicon Power представил твердотельный накопитель UD90 PCIe …
Компания Silicon Power выпустила новый твердотельный накопитель Silicon Power UD90 PCIe 4.0. Для обеспече…
ASUS готовится к выпуску своего первого SSD диска…
Теперь, когда Gigabyte и MSI предлагают внутренние потребительские твердотельные накопители, похоже, что …
ZADAK представил твердотельный накопитель TWSG4S PCIe Gen4 x…
ZADAK представил твердотельный накопитель TWSG4S PCIe Gen4 x4. Этот твердотельный накопитель обеспечивает…
Представлен портативный накопитель Transcend ESD380C емкость…
Компания Transcend представила защищенный портативный накопитель ESD380C. …
Western Digital представила твердотельные накопители SN850X …
Western Digital представила новейшие накопители SN850X и P40 Game Drive. Новинки появятся в продаже этим …
Western Digital выпускает жесткие диски линейки UltraSMR емк…
Компания Western Digital расширяет ассортимент жестких дисков линейки UltraSMR выпустив новые модели емко…
ASUS выпускает первый твердотельный накопитель ROG Strix SQ7…
Компания ASUS расширяет ассортимент устройств дял ПК представив новый твердотельный накопитель ROG Strix …
Seagate представляет новые игровые накопители Star Wars Spec…
Внешние жесткие диски Special Edition FireCuda, присоединившиеся к семейству накопителей Star Wars Beskar…
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памятиОбзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памяти
Обзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдли флешкаОбзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдли флешка
Обзор ORICO AC325-1S-SV. Алюминиевый кронштейн для жесткого диска или SSDОбзор ORICO AC325-1S-SV. Алюминиевый кронштейн для жесткого диска или SSD
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor