Seagate представила SSD-накопители линейки Nytro 5550 и Nytro 5350

Компания Seagate представила SSD-накопители линейки Nytro. В нее вошли две модели: Nytro 5550 и Nytro 5350. Они созданы на основе технологии Phison для обеспечения высокой производительности, эффективности и большей плотности хранения в центрах обработки данных.

Твердотельный накопитель Seagate Nytro 5550 NVMe создан для работы в рабочих нагрузках, с невероятной пропускной способностью 7100 МБ/с и до 1,7 млн ​​операций ввода-вывода в секунду. На модель распространяется 5 лет гарантии. Nytro 5350 предлагает емкость до 15,36 ТБ в форм-факторе 15 мм и до 7,68 ТБ в форм-факторе 7 мм. Nytro 5350 предлагает емкость 12,80 ТБ в форм-факторе 15 мм и до 6,40 ТБ в форм-факторе 7 мм. Серия накопителей Nytro 5050 имеет защиту данных от потери питания, безопасность SED TCG и 5-летнюю ограниченную гарантию. Накопители совместимы с ОС Linux и Microsoft, а также получили комплексную защиту данных.

Обе новинки будут доступны в этом месяце.