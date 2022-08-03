Seagate представила SSD-накопители линейки Nytro 5550 и Nytro 5350

Компания Seagate представила SSD-накопители линейки Nytro. В нее вошли две модели: Nytro 5550 и Nytro 5350. Они созданы на основе технологии Phison для обеспечения высокой производительности, эффективности и большей плотности хранения в центрах обработки данных.

Твердотельный накопитель Seagate Nytro 5550 NVMe создан для работы в рабочих нагрузках, с невероятной пропускной способностью 7100 МБ/с и до 1,7 млн ​​операций ввода-вывода в секунду. На модель распространяется 5 лет гарантии. Nytro 5350 предлагает емкость до 15,36 ТБ в форм-факторе 15 мм и до 7,68 ТБ в форм-факторе 7 мм. Nytro 5350 предлагает емкость 12,80 ТБ в форм-факторе 15 мм и до 6,40 ТБ в форм-факторе 7 мм. Серия накопителей Nytro 5050 имеет защиту данных от потери питания, безопасность SED TCG и 5-летнюю ограниченную гарантию. Накопители совместимы с ОС Linux и Microsoft, а также получили комплексную защиту данных.

Обе новинки будут доступны в этом месяце.
WD представbk WD Black SN850X и игровой накопитель P40…
Сегодня компания Western Digital объявила о двух новых пополнениях своего растущего игрового портфолио WD…
ASUS готовит к релизу флагманский SSD…
Компания ASUS, согласно свежему тизеру, который компания разместила на своей тайваньской странице в Faceb…
Micron представил 232-слойную флэш-память NAND…
Micron представила 232-слойную флэш-память NAND, которая на данный момент является самой передовой в свое…
Sabrent выпустил новую карту CFexpress Type B емкостью 512 Г…
Sabrent выпустил новую карту CFexpress Type B емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Карты Sabrent CFexpress Type B отли…
Apacer представила твердотельный накопитель AS2280Q4U…
Apacer представила новейший твердотельный накопитель AS2280Q4U с высокоскоростным интерфейсом PCIe Gen4 x…
Seagate представила новые уникальные внешние накопители в ст…
TEAMGROUP выпустила SATA-накопители серии T-FORCE VULCAN Z…
Компания TEAMGROUP выпустила SATA-накопитель T-FORCE VULCAN Z. Накопители серии оснащены чипом флэш-памят…
TEAMGROUP представила накопитель Н74В-М80 с испарительной ка…
Компания TEAMGROUP представила твердотельный накопитель Н74В-М80 с испарительной камерой. …
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5
Обзор Seagate Exos X20 20 ТБ ST20000NM007D. Бескомпромиссный жесткий диск на 20 Тб Обзор Seagate Exos X20 20 ТБ ST20000NM007D. Бескомпромиссный жесткий диск на 20 Тб
Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60
Обзор ORICO M95SS. Салазки в отсек привода ноутбукаОбзор ORICO M95SS. Салазки в отсек привода ноутбука
Что подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушнымЧто подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушным
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor