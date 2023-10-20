Seagate представила накопители FireCuda 520N для портативных ПК

Большинство геймеров, которые следят за рынком портативных игровых устройств, заметили, что в последнее время сегмент развивается семимильными шагами. Это связано с тем, что современные системы на кристалле позволяют инженерам разместить в относительно небольших устройствах внушительную производительность, которая вполне соизмерима с компьютерами пятилетней давности. Проблема заключается в том, что на таких портативных системах требуется хранить большие объёмы данных, так как современные игры занимают слишком много места. Для решения этой проблемы были представлены новые накопители Seagate FireCuda 520N, которые были созданы компанией специально для использования в портативных игровых компьютерах.

Следует отметить, что в этих накопителях нет ничего совершенно новаторского или уникального, поскольку в данной области не было создано каких-либо передовых технологий. Однако компания решила использовать современный контроллер памяти, что критично в условиях повышенных нагрузок, а также современные чипы памяти. В результате потенциальные покупатели получают компактное устройство, которое не перегревается при активной работе и обеспечивает вполне достойные скорости чтения и записи. Пока нет информации о цене новых накопителей, но обычно продукция этого производителя находится в высоком ценовом сегменте, так что ожидать низкой цены не приходится. И это вполне логично в современных реалиях.
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