Seagate представила новый накопитель FireCuda 120 с интерфейсом SATA

Компания Seagate Technology представила новый твердотельный накопитель FireCuda 120 с интерфейсом SATA, предназначенный специально для геймеров. Этот быстрый, надежный и емкий накопитель повысит производительность игрового компьютера, а также обеспечит сохранность всех данных.Данные накопители уже поступили в продажу в следующих емкостях: 500 ГБ (8659 рублей), 1 ТБ (14969 рублей), 2 ТБ (29619 рублей), 4 ТБ (57309 рублей).

FireCuda 120 — обновление линейки геймерских накопителей Seagate для ПК. Эта модель с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и скоростями последовательного чтения/записи данных до 560 и 540 МБ/с соответственно ускорит процесс скачивания файлов, установку игр и программ, а также работу в режиме многозадачности. Накопитель представлен в емкостях до 4 ТБ — рекордный показатель для геймерских твердотельных накопителей Seagate. FireCuda 120 отличается высочайшей надежностью и выдерживает длительные интенсивные нагрузки. Его среднее временя наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 млн часов, а ресурс записи (TBW) — до 5600 ТБ. Компания предоставляет пятилетнюю ограниченную гарантию на накопитель.

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