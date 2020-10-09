Seagate представила жесткий диск SkyHawk AI на 18 Тбайт

Компания Seagate Technology PLC объявила о начале массовых поставок накопителей SkyHawk™ AI емкостью 18 ТБ. Это первый жесткий диск, созданный специально для работы в системах видеонаблюдения с искусственным интеллектом (ИИ) и помогающий быстрее принимать взвешенные решения. В нем используется микропрограмма ImagePerfect AI, которая поддерживает потоки данных для глубокого и машинного обучения в периферийных приложениях. Жесткие диски SkyHawk AI емкостью 18 ТБ уже поступили в продажу по цене в 42 319 рублей.Чтобы системы глубокого обучения становились «умнее» и давали более точные прогнозы, необходимо подолгу хранить как можно больше данных видеонаблюдения, а для анализа поведения требуется намного больше информации, чем дает обычное видеонаблюдение. SkyHawk AI поддерживает 64 одновременных видеопотока параллельно с 32 потоками данных ИИ. Эти накопители можно использовать в сетевых видеорегистраторах с несколькими отсеками и поддержкой ИИ. Модель рассчитана на рабочую нагрузку 550 ТБ в год — это в три с лишним раза больше, чем выдерживают обычные жесткие диски для систем видеонаблюдения. Благодаря этому SkyHawk AI легко справляется с огромными объемами данных в сложных системах видеонаблюдения без ущерба для производительности. Накопитель автоматически определяет, используется ли в системе искусственный интеллект, и адаптируется к соответствующим рабочим нагрузкам.Модель SkyHawk AI емкостью 18 ТБ рассчитана на интенсивную круглосуточную работу в сетевых видеорегистраторах с поддержкой ИИ. Она обеспечивает параллельную запись и анализ видео с нескольких камер одновременно. Это устраняет промежуточный этап обработки данных, избавляя от задержек и повышая скорость и эффективность анализа. Помимо стандартной ограниченной трехлетней гарантии, вместе с накопителем клиент получает трехлетнюю подписку на службы восстановления данных Seagate Rescue в качестве дополнительной страховки на случай их потери или повреждения.