Seagate расширяет ассортимент накопителей новыми SSD Nytro 3032 и Nytro 1360

Компания Seagate объявили о расширении своего ассортимента. Новая линейка накопителей Nytro обеспечивает оптимальную долговечность и качество. Nytro 3032 SAS SSD и Nytro 1360 SATA SSD удовлетворят все потребности как обычного пользователя, так и крупной организации. На все продукты компания дает пять лет гарантии.

Nytro 3032 предназначен для серверных решений, используя интерфейс SAS накопитель обеспечивает скорость до 2200 мб/с. Модель предлагает объем памяти от 400 Гб до 15 Тб. Seagate Nytro 1360 использует SATA подключение (6 Гбит/с). Объем памяти от 240 Гб до 3,84 Тб. Скорость чтения и записи до 564 Мб/с. Компания Seagate планирует выпустить продукты серии Nytro 28 июля.
Комментарии и отзывы Seagate Nytro 3032 и Nytro 1360
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