Seagate выпустил два новых жестких диска емкостью 20 ТБ

Сегодня компания Seagate Technology Holdings plc, мировой лидер в области решений для инфраструктуры хранения данных, выпустила новые жесткие диски (HDD) Exos X20 20 ТБ и IronWolf Pro 20 ТБ с традиционной магнитной записью (CMR), увеличивая объем данных.

Жесткие диски корпоративного класса Exos X20 от Seagate предназначены для обеспечения максимальной емкости и максимальной эффективности использования. Exos X20 емкостью 20 ТБ, созданный с учетом требований облачного хранилища, обеспечивает производительность для гипермасштабируемых центров обработки данных и масштабных масштабируемых приложений. Благодаря низкой задержке 4,16 мс и повторяемому времени отклика Exos X20 обеспечивает улучшенное кэширование, которое работает до трех раз лучше, чем решения, использующие только кэширование чтения или записи. Exos X20 также обеспечивает повышенную устойчивую скорость передачи данных (SDR) до 285 МБ / с.

Благодаря доступной технологии Seagate Secure и рейтингу наработки на отказ в 2,5 млн часов предприятия рассчитывают на Exos X20, чтобы добиться максимальной эффективности данных и эксплуатации, а также максимальной плотности хранения данных в сфере данных. Жесткий диск Exos X20 можно использовать в паре с недавно анонсированной интеллектуальной системой хранения Exos CORVAULT от Seagate, чтобы обеспечить максимальную плотность данных при небольших размерах. Построенный на шасси Seagate 4U, вмещающий 106 жестких дисков Exos корпоративного класса всего в семи дюймах (18 см) стойки, CORVAULT предлагает более 2,12 ПБ производительности на уровне SAN на основе революционной архитектуры хранения данных Seagate.

Новый жесткий диск Seagate IronWolf Pro емкостью 20 ТБ предлагает оптимизированную для сетевых хранилищ (NAS) технологию AgileArray, обеспечивающую исключительную надежность и совместимость RAID при самых тяжелых рабочих нагрузках NAS, которые могут потребоваться предприятиям малого и среднего бизнеса. IronWolf Pro 20 TB, оснащенный встроенными датчиками вращательной вибрации (RV), обеспечивает защиту от RV, обеспечивая надежную работу NAS-систем с небольшими задержками или простоями.

Разработанный специально для тяжелых пользовательских рабочих нагрузок, новый IronWolf Pro 20 ТБ отличается высокой надежностью с ограничениями по скорости пользовательских рабочих нагрузок в 300 ТБ / год, что необходимо для сегодняшних серверов NAS. Он также обеспечивает стабильную скорость передачи данных 285 МБ / с, что дает пользователям возможность сотрудничать путем обмена файлами, резервного копирования и решения тяжелых рабочих нагрузок в многопользовательских средах NAS. Новый накопитель оснащен системой IronWolf Health Management для легкого доступа и мониторинга состояния накопителя, а также пятилетней гарантией на продукт и трехлетней услугой Rescue Data Recovery Services для вашего спокойствия.
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