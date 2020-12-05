Seagate выпустила лимитированную серию накопителей Game Drive Marvel Avengers

Компания Seagate выпустила лимитированную серию накопителей Game Drive Marvel Avengers для игровой консоли PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Накопитель Seagate Game Drive обеспечивает высокоскоростное подключение к консоли PS4 через интерфейс USB 3.0. Доступный объем 2 ТБ позволит хранить ваши любимые игры и получать быстрый доступ к ним. Накопитель Game Drive получил стильную панель с изображением супергероя из комикса: Капитан Америка, Халк, Тор или команда Мстителей.

Seagate Game Drive Marvel Avengers Limited Edition будет выпущен в ограниченном количестве с декабря по цене 89,99 долларов.
Комментарии и отзывы Seagate Game Drive Marvel Avengers Limited Edition
Обзоры:
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний дискОбзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний диск
Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4
Новости:
ADATA SE770G RGB внешний накопитель в красивом дизайне

ADATA объявила о выпуске внешнего накопителя SE770G с RGB-подсветкой. Накопитель SE770G достаточно быстры...
Накопитель GOODRAM IRDM M.2 доступен емкостью до 2 ТБ

GOODRAM представила серию IRDIM, это накопитель в формате M.2. Новые NVMe накопители GOODRAM IRDM M.2 осн...
ADATA анонсировала внешний SSD-накопитель SE770G с RGB подсветкой

Ведущий производитель комплектующих на базе флеш-памяти ADATA, выпустила новый внешний SSD-накопитель с R...
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
Лучшие тостеры. Philips HD2581Лучшие тостеры. Philips HD2581
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с МарусейОбзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей
Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешениемОбзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением
Как выбрать сумку для большого ноутбука...
Как выбрать сумку для большого ноутбукаДовольно часто пользователи спрашивают зачем ...
Доступный флагман Redmi K30S появился в ...
Доступный флагман Redmi K30S появился в Магазин Giztop начал принимать международные заказы на смартфон Xiaomi Redmi K30S Ultra, который был пред...
Представлен ПК-корпус Zalman S2 TG...
Представлен ПК-корпус Zalman S2 TGКомпания Zalman пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью S2 TG, которая ориентирована на созда...
Смартфон Google Pixel 5 будет представле...
Смартфон Google Pixel 5 будет представлеКомпания Google объявила о том, что на презентации 30 сентября будет представлен флагманский смартфон Pix...
Серия Redmi Note 10 не за горами...
Серия Redmi Note 10 не за горамиСерия Redmi Note от Xiaomi популярна как в своей стране, так и на мировых рынках. Компания планирует выпу...
NVIDIA GeForce RTX 3080 может разогнатьс...
NVIDIA GeForce RTX 3080 может разогнатьсВ первой NVIDIA GeForce RTX 3080 видеокарты результаты разгона были размещены. Тесты и результаты произво...
Прозрачный Lenovo Legion Pro с 16/512 ГБ...
Прозрачный Lenovo Legion Pro с 16/512 ГБКомпания Lenovo выпустила в китайскую продажу игровой смартфон Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edit...
Представлен Mini Tower-корпус Aerocool C...
Представлен Mini Tower-корпус Aerocool CКомпания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS-107, которая имеет размеры 197,5...
OnePlus 8T показали в официальном видео...
OnePlus 8T показали в официальном видеоКомпания OnePlus опубликовала официальное тизер-видео флагманского смартфона OnePlus 8T, официальная през...
Rell - новый чемпион в League of Legends...
Rell - новый чемпион в League of LegendsRiot Games представила нового чемпиона в League of Legends. Всадник Релл идеально подойдет на роль танка,...
Подбираем чехол для Huawei Honor 30 Pro ...
Подбираем чехол для Huawei Honor 30 Pro Очень часто пользователи после покупки смартфона не покупают защитных аксессуаров, так как по их мнению у...
ZTE Axon 20 5G Extreme Edition получил 1...
ZTE Axon 20 5G Extreme Edition получил 1Компания ZTE официально представила смартфон ZTE Axon 20 5G Extreme Edition, первый тизер которого появил...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor