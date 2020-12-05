Компания Seagate выпустила лимитированную серию накопителей Game Drive Marvel Avengers для игровой консоли PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Накопитель Seagate Game Drive обеспечивает высокоскоростное подключение к консоли PS4 через интерфейс USB 3.0. Доступный объем 2 ТБ позволит хранить ваши любимые игры и получать быстрый доступ к ним. Накопитель Game Drive получил стильную панель с изображением супергероя из комикса: Капитан Америка, Халк, Тор или команда Мстителей.

Seagate Game Drive Marvel Avengers Limited Edition будет выпущен в ограниченном количестве с декабря по цене 89,99 долларов.