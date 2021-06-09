Seagate выпустила накопитель в стиле Cyberpunk 2077

Довольно часто в последнее время крупные производители компьютерных комплектующих выпускают какие-то продукты, которые приурочены к релизу определённой игры или просто нацелены на аудиторию геймеров. Теперь вот компания Seagate представила рынку накопитель FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition, который выглядит очень интересно и сразу привлекает к себе внимание. Стоит отметить, что у этого накопителя в плане характеристик нет ничего удивительного — это стандартный M.2-накопитель, естественно, твердотельный, да ещё и с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0, благодаря чему потенциально пользователь может получить запредельную скорость. При этом, конечно, самой важной особенностью данного накопителя является стилизированный в цвета игры радиатор, который окрашен в жёлтый цвет и на нем даже есть подсветка.

Собственно, чтобы работала подсветка логотипа игры Cyberpunk 2077, разработчикам приходится подавать дополнительное питание именно на подсветку — для этого нужно докинуть еще один кабель на молекс. Без кабеля питания работать подсветка не будет, это стоит понимать. И, честно говоря, это все преимущества — радиатор из алюминия в жёлтом цвете с подсветкой. Намного интереснее взять отдельно накопитель со столь высокой скоростью передачи данных, нарастить радиатор или купить модель уже с радиатором, и получить высокие скоростя за более разумные деньги. Да и игра, мягко говоря, не стоит того, чтобы покупать комплектующие в ее стиле.
Комментарии и отзывы Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition
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