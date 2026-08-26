Сетевой шутер Active Matter выйдет на Steam и на консолях

Gaijin Entertainment и студия Matter Team сообщили, что релиз их напряжённого сетевого шутера Active Matter состоится 15 сентября 2026 года. Игра появится в Steam, а также на Xbox Series X|S и PlayStation 5. Тем, кто уже приобрёл ранний доступ через Gaijin Store, не придётся платить повторно — они получат аналогичную версию в Steam бесплатно. Кроме того, разработчики предусмотрели перенос прогресса между этими двумя площадками, так что пользователи смогут свободно переключаться между ними и продолжать прохождение там, где удобнее.

События Active Matter разворачиваются в агрессивной и нестабильной мультивселенной. Здесь точная перестрелка соседствует с изменёнными до неузнаваемости земными локациями, где действуют аномалии гравитации, встречаются причудливые артефакты и существа в духе SCP. Противник может появиться откуда угодно, а знакомые места — например, закрытый советский остров, карантинная зона в Центральной Африке или разрушенный город в Северной Америке — выглядят одновременно родными и чуждыми. Главная цель игроков — добыча ценной активной материи, способной менять течение времени и пространство. По пути придётся сражаться с враждебными обитателями квантово-нестабильной зоны и другими бойцами-людьми, собирать трофеи и возвращаться в укрытие, чтобы продумать дальнейшие действия.