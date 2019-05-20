Silicon Power Bolt B75 Pro для вашего ноутбука

В последнее время у ноутбуков появилась достаточно распространенная проблема — у них крайне мало встроенной памяти, которой просто не хватает на фильмы, сериалы или что-то в таком духе. Для таких целей отлично подходят портативные решения, которые дают возможность хранить много контента и носить с собой его в любую точку мира. Можно, например, возить с собой в путешествия фильмы целыми коллекциями, можно загружать музыку в высоком качестве и таскать ее с собой в путешествиях или просто возить с собой на накопителе нужный вам контент по работе. Такие ситуации тоже бывают и они весьма ярко показывают, что без внешнего накопителя сейчас крайне тяжело жить и работать. С Silicon Power Bolt B75 Pro у вас таких проблем не будет почти никогда.