Silicon Power PC60 весит как пушинка

Некоторое время назад мы говорили о том, что некоторые крупные компании решили ударить по потенциальным покупателям достаточно простой хитростью. Они просто делают крайне доступные внешние твердотельные накопители, которые можно носить в кармане или даже на ключах в качестве брелока, дабы получить возможность в любой необходимый момент получить доступ к необходимой продукту информации. Например, в продажу вскоре поступит накопитель Silicon Power PC60, который легко помещается в кармане или даже в руке, он очень тонкий и легкий, при этом обладает достаточно большим объемом памяти. Есть вариант на 240 гигабайт, 480 гигабайт, есть версия на 960 гигабайт и даже топовый вариант на 1,92 терабайта. Стоимость тоже адекватная.