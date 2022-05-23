Silicon Power представил твердотельный накопитель UD90 PCIe 4.0

Silicon Power представил свой новейший твердотельный накопитель PCIe 4.0, UD90, с емкостью до 1 ТБ и технологией флэш-памяти 3D NAND. Подарите своей системе мощность PCIe 4.0 с помощью недорогого UD90. Обеспечивая максимальную отдачу от затраченных средств, он достигает скорости чтения до 4800 МБ/с и скорости записи до 4200 МБ/с. Он также может похвастаться в 2 раза более высокой скоростью передачи данных, чем его предшественник, PCIe 3.0, для длительного использования и надежной работы. Обладая такой высокой эффективностью, UD90 позволяет вам максимизировать ваши творческие результаты с непревзойденной ценностью.

Разработанный с учетом потребностей создателей контента, UD90 создан для того, чтобы с легкостью справляться с требовательными уровнями многозадачности, необходимыми для творческого производства. Благодаря поддержке технологии NVMe 1.4 и Host Memory Buffer (HMB) UD90 обеспечивает бесперебойную работу благодаря более высокой производительности и меньшей задержке для беспрепятственного выполнения приложений.