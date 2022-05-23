Silicon Power представил твердотельный накопитель UD90 PCIe 4.0

Silicon Power представил свой новейший твердотельный накопитель PCIe 4.0, UD90, с емкостью до 1 ТБ и технологией флэш-памяти 3D NAND. Подарите своей системе мощность PCIe 4.0 с помощью недорогого UD90. Обеспечивая максимальную отдачу от затраченных средств, он достигает скорости чтения до 4800 МБ/с и скорости записи до 4200 МБ/с. Он также может похвастаться в 2 раза более высокой скоростью передачи данных, чем его предшественник, PCIe 3.0, для длительного использования и надежной работы. Обладая такой высокой эффективностью, UD90 позволяет вам максимизировать ваши творческие результаты с непревзойденной ценностью.

Разработанный с учетом потребностей создателей контента, UD90 создан для того, чтобы с легкостью справляться с требовательными уровнями многозадачности, необходимыми для творческого производства. Благодаря поддержке технологии NVMe 1.4 и Host Memory Buffer (HMB) UD90 обеспечивает бесперебойную работу благодаря более высокой производительности и меньшей задержке для беспрепятственного выполнения приложений.
Выпущены USB-накопители в стиле Star Trek…
Выпущены USB-накопители в стиле Star TrekПоклонникам Star Trek может быть интересно узнать, что недавно была запущена новая линейка USB-накопителе…
Samsung представила новую карту памяти PRO Endurance, оптими…
Samsung представила новую карту памяти PRO Endurance, оптимиКомпания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых технологий памяти, объявила сегодня о вып…
SMART Modular Technologies объявляет о следующем поколении ф…
SMART Modular Technologies объявляет о следующем поколении фSMART Modular Technologies, подразделение SGH и мировой лидер в области технологий памяти, твердотельных …
ZADAK представила твердотельный накопитель TWSG4S…
ZADAK представила твердотельный накопитель TWSG4SКомпания ZADAK представила твердотельный накопитель TWSG4S. Твердотельный накопитель TWSG4S M.2 PCIe Gen4…
Silicon Power представил твердотельный накопитель UD80 NVMe…
Silicon Power представил твердотельный накопитель UD80 NVMeSilicon Power выпустил свой новейший твердотельный накопитель PCIe 3.0, UD80, емкостью до 2 ТБ и технолог…
Анонсированы жёсткие диски Toshiba N300 Pro и X300 Pro…
Анонсированы жёсткие диски Toshiba N300 Pro и X300 ProКомпания Toshiba пополнила ассортимент накопителей двумя моделями на жёстких магнитных дисках – N300 Pro …
Apacer представляет портативный жесткий диск AC533…
Apacer представляет портативный жесткий диск AC533Компания Apacer выпустила легкий и стильный портативный жесткий диск AC533 USB 3.2 Gen 1. Внешний вид жес…
TEAMGROUP выпустила SATA-накопители серии T-FORCE VULCAN Z…
TEAMGROUP выпустила SATA-накопители серии T-FORCE VULCAN ZКомпания TEAMGROUP выпустила SATA-накопитель T-FORCE VULCAN Z. Накопители серии оснащены чипом флэш-памят…
Обзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работыОбзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работы
Обзор Silicon Power Ace A55 512 GB (SP512GBSS3A55S25). Недорогой твердотельный диск под игрыОбзор Silicon Power Ace A55 512 GB (SP512GBSS3A55S25). Недорогой твердотельный диск под игры
Обзор ORICO M95SS. Салазки в отсек привода ноутбукаОбзор ORICO M95SS. Салазки в отсек привода ноутбука
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5
Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний дискОбзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor