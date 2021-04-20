Silicon Power представила новый твердотельный накопитель XD80 PCIe Gen3x4

Silicon Power XD80 представляет собой твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe Gen3x4. Серия предлагает версии емкостью до 2 ТБ.

Скорость чтения XD80 составляет 3400 МБ/с, а скорость записи 3000 МБ/с. Такая скорость достигается благодаря функции SLC-кэширования и DRAM-буферу. Поддержка NVMe 1.3 обеспечивает более высокую производительность, меньшую задержку и меньшее энергопотребление.

Выполнен твердотельный накопитель Silicon Power XD80 в формате M.2 2280, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат. Кроме того, накопители можно устанавливать в ноутбуки.

Прочный алюминиевый радиатор обеспечивает максимальное рассеивание тепла и терморегуляцию с температурами до 20% ниже, чем у твердотельных накопителей без радиатора.

Когда накопители серии XD80 поступят в продажу производитель не раскрывает.
Комментарии и отзывы Silicon Power XD80
Новости:
Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0

В течение последних нескольких недель мы активно изучали материнские платы на чипсете Z590, одним из улуч...
Patriot представила флэш-карты серии Supersonic RAGE PRO USB 3.2

Компания Patriot объявила о выпуске флэш-карты новой серии Supersonic RAGE PRO USB 3.2. Накопители имеют ...
Patriot Viper VP4300 предлагает скорость чтения до 7400 мб/с

Игровой бренд Patriot Memory представил твердотельный накопитель серии Viper VP4300. Накопитель поддержив...
Стартовали продажи твердотельного накопителя PNY XLR8 CS3140

Компания PNY выпустила на рынок твердотельный накопитель XLR8 CS3140. Отличительной особенностью накопите...
Компания Zadak представила твердотельный NVMe накопитель TWSG3

Твердотельный NVMe накопитель Zadak TWSG3 доступен в варианте на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Новинка использует ...
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканерОбзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашейОбзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашей
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Смартфон Nokia C20 получил съемную батар...
Смартфон Nokia C20 получил съемную батарКомпания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia C20, которая работает под уп...
TEAMGROUP анонсировала модули памяти Xtr...
TEAMGROUP анонсировала модули памяти XtrTEAMGROUP рада представить новую память Xtreem ARGB White DDR4 полностью в белом исполнении. ...
Xiaomi Mi 11 Lite будет первым смартфоно...
Xiaomi Mi 11 Lite будет первым смартфоноУже сегодня у компании Xiaomi должно состояться большое событие, на котором она планирует анонсировать не...
Xiaomi Mi 11 Ultra показали на рендерах...
Xiaomi Mi 11 Ultra показали на рендерахИзвестный инсайдер и дизайне Бенджамин Гескин опубликовал качественный рендер смартфона Xiaomi Mi 11 Ultr...
Детектор дыма Xiaomi с 5 летней автономн...
Детектор дыма Xiaomi с 5 летней автономнКомпания Xiaomi выпустила новый продукт для умного дома. Новым продуктом является детектор дыма, который...
Samsung выпустила уникальные беспроводны...
Samsung выпустила уникальные беспроводныСегодня компания Samsung рассказала о довольно интересная акции, в ходе которой беспроводные наушники Gal...
Утечка спецификаций OPPO Reno6 5G...
Утечка спецификаций OPPO Reno6 5GКитайский производитель смартфонов OPPO может выпустить серию смартфонов Reno6. Теперь в сети появились н...
Лучший блок питания. be quiet! System Po...
Лучший блок питания. be quiet! System PoПри выборе блока питания для своего компьютера стоит обязательно смотреть не только на цифры в характерис...
Представлен изогнутый монитор MSI Optix ...
Представлен изогнутый монитор MSI Optix Компания MSI представила изогнутый монитор Optix AG321CR, который получил 31,5-дюймовую VA-панель с разре...
OnePlus 9 бьет рекорды продаж в Китае...
OnePlus 9 бьет рекорды продаж в КитаеКомпания OnePlus представила серию смартфонов OnePlus 9 в Китае 24 марта. Вскоре после этого производител...
Смартфон Moto G30 получил 90-Гц дисплей...
Смартфон Moto G30 получил 90-Гц дисплейКомпания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G30, одной из главных особенностей которо...
Защищенный Doogee S86 оценен в 24 тысячи...
Защищенный Doogee S86 оценен в 24 тысячиКомпания Doogee дала старт российским продажам смартфона Doogee S86, который оценен в 23 900 рублей. При ...
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеемОбзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем
Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караокеОбзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Обзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звукомОбзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звуком
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor