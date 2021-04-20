Silicon Power представила новый твердотельный накопитель XD80 PCIe Gen3x4

Silicon Power XD80 представляет собой твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe Gen3x4. Серия предлагает версии емкостью до 2 ТБ.

Скорость чтения XD80 составляет 3400 МБ/с, а скорость записи 3000 МБ/с. Такая скорость достигается благодаря функции SLC-кэширования и DRAM-буферу. Поддержка NVMe 1.3 обеспечивает более высокую производительность, меньшую задержку и меньшее энергопотребление.

Выполнен твердотельный накопитель Silicon Power XD80 в формате M.2 2280, что обеспечивает совместимость с широким спектром материнских плат. Кроме того, накопители можно устанавливать в ноутбуки.

Прочный алюминиевый радиатор обеспечивает максимальное рассеивание тепла и терморегуляцию с температурами до 20% ниже, чем у твердотельных накопителей без радиатора.

Когда накопители серии XD80 поступят в продажу производитель не раскрывает.