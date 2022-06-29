Silicon Power выпускает твердотельные накопители MEA3FEV0

Silicon Power объявила о запуске серии твердотельных накопителей MEA3FEV0 для периферийных вычислений ИИ. Эта серия твердотельных накопителей PCIe Gen 3x4 промышленного класса поддерживает технологии NVMe 1.3 и BiCS5 112-слойной флэш-памяти 3D TLC NAND. Накопители сочетают в себе высокую производительность и функциональность в компактном форм-факторе M.2 2242. Они обеспечивают скорость чтения и скорость записи до 2450 МБ/с и 1850 МБ/с соответственно. Емкость накопителей достигает 2 ТБ. Твердотельные накопители Silicon Power MEA3FEV0 оснащены функцией кэширования SLC и поддержкой TRIM.

Стоимость и доступность накопителей Silicon Power MEA3FEV0 не раскрыты.
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