Silicon Power выпускают AIC3C0P NVMe SSD с 750 000 IOPS

Silicon Power выпустила свой AIC3C0P NVMe PCIe SSD, предназначенный для корпоративного рынка. Устройство подключается с помощью PCIe 3,9 x4 и будет доступно в моделях емкостью 800 ГБ, 1600 ГБ и 3200 ГБ.Silicon Power AIC3C0P NVMe SSD имеет форм-фактор HHHL, и в нем используется NAND flash память, MLC для всех трех моделей. Последовательная скорость чтения 3,200 МБ / с и запись 1,850 МБ / с, случайное считывание 750 000 IOPS, запись 380 000 IOPS. Он также поддерживает такие функции, как сквозная защита данных, защита от потери мощности, TRIM, SMART, AES 256-битное шифрование.