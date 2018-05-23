Silicon Power выпустила первые модели SSD с интерфейсом PCIe

2018-05-23, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Silicon Power P32A80; [82]
Тайбэй, Тайвань – 23 мая 2018 года – SP/ Silicon Power, лидер в области высокопроизводительных устройств для хранения данных, выпустила твердотельные накопители P32A80 и P32A85 с интерфейсом PCIe. Новинки отличаются высокой скоростью работы и долгим сроком службы и пополнят и без того внушительный модельный ряд SSD компании.

Накопители для представителей творческих профессий

За счёт своих технических характеристик P32A80 и P32A85 отлично подходят для мощных систем, которым требуются современные высокопроизводительные накопители. В первую очередь, SP разработала свои SSD с PCIe для дизайнеров, которые работают с современными графическими приложениями и нуждаются в больших мощностях для рендеринга, для предприятий, на которых важна высокая скорость передачи данных, быстрая загрузка и запуск системы, а также для музыкантов, использующих большие коллекции семплов.
Калвин Хо (Calvin Ho), менеджер по продукции Silicon Power, отметил: «Мы готовимся стать лидерами и настоящими экспертами в сфере PCIe-накопителей, чтобы наши партнёры по продажам и клиенты, которым нравятся самые современные технологии и свежее “железо”, могли наслаждаться высокопроизводительными и качественными устройствами».

Высокая производительность в любых условиях

Благодаря использованию современного интерфейса PCIe SP выводит свои твердотельные накопители на совершенно новый уровень производительности, который позволит добиться втрое больших показателей, чем при использовании технологии SATA. Миниатюрный форм-фактор обеспечивает новинкам SP совместимость с самыми тонкими ноутбуками, мобильными устройствами и ПК, а также простоту установки SSD в любую систему. Чтобы не отстать от продукции ведущих компаний в этой сфере, производитель добавил в твердотельные накопители P32A80 и P32A85 поддержку самых современных функций и технологий:
  • сочетание синхронной флэш-памяти NAND и поддержки RAID обеспечивает высокую скорость передачи данных и загрузки системы без потери стабильности работы и надёжности хранения информации,
  • современный интерфейс PCIe Gen 3x2 позволяет добиться скорости чтения/записи до 1600/1000 МБ/с, а поддержка технологий NVMe 1.2 и Host Memory Buffer (HMB) помогает значительно снизить энергопотребление накопителей.

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