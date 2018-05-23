Silicon Power выпустила первые модели SSD с интерфейсом PCIe

Накопители для представителей творческих профессий

Тайбэй, Тайвань – 23 мая 2018 года – SP/ Silicon Power, лидер в области высокопроизводительных устройств для хранения данных, выпустила твердотельные накопители P32A80 и P32A85 с интерфейсом PCIe. Новинки отличаются высокой скоростью работы и долгим сроком службы и пополнят и без того внушительный модельный ряд SSD компании.За счёт своих технических характеристик P32A80 и P32A85 отлично подходят для мощных систем, которым требуются современные высокопроизводительные накопители. В первую очередь, SP разработала свои SSD с PCIe для дизайнеров, которые работают с современными графическими приложениями и нуждаются в больших мощностях для рендеринга, для предприятий, на которых важна высокая скорость передачи данных, быстрая загрузка и запуск системы, а также для музыкантов, использующих большие коллекции семплов.Калвин Хо (Calvin Ho), менеджер по продукции Silicon Power, отметил: «Мы готовимся стать лидерами и настоящими экспертами в сфере PCIe-накопителей, чтобы наши партнёры по продажам и клиенты, которым нравятся самые современные технологии и свежее “железо”, могли наслаждаться высокопроизводительными и качественными устройствами».

Высокая производительность в любых условиях

сочетание синхронной флэш-памяти NAND и поддержки RAID обеспечивает высокую скорость передачи данных и загрузки системы без потери стабильности работы и надёжности хранения информации,

современный интерфейс PCIe Gen 3x2 позволяет добиться скорости чтения/записи до 1600/1000 МБ/с, а поддержка технологий NVMe 1.2 и Host Memory Buffer (HMB) помогает значительно снизить энергопотребление накопителей.

Благодаря использованию современного интерфейса PCIe SP выводит свои твердотельные накопители на совершенно новый уровень производительности, который позволит добиться втрое больших показателей, чем при использовании технологии SATA. Миниатюрный форм-фактор обеспечивает новинкам SP совместимость с самыми тонкими ноутбуками, мобильными устройствами и ПК, а также простоту установки SSD в любую систему. Чтобы не отстать от продукции ведущих компаний в этой сфере, производитель добавил в твердотельные накопители P32A80 и P32A85 поддержку самых современных функций и технологий: