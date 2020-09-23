Sonnet представляет адаптерную карту Fusion Dual, которая обеспечивает подключение двух SSD U.2

Компания Sonnet Technologies объявила о выпуске карты Fusion Dual U.2 SSD PCIe Card, последнего продукта в линейке высокопроизводительных карт памяти, которые позволяют устанавливать твердотельные накопители в слот для карты PCIe или системы расширения Thunderbolt. Карта Fusion поддерживает два твердотельных накопителя U.2 NVMe PCIe Gen 3, которые имеют тот же форм-фактор, что и 2,5-дюймовые диски SATA, но обеспечивают до семи раз большую производительность по сравнению с самыми быстрыми доступными твердотельными накопителями.

Твердотельные накопители U.2 NVMe PCIe Gen 3 идеально подходят для пользователей, которым необходимо добавить хранилище к настройкам своего компьютера и которым требуется сверхвысокая скорость передачи данных для бесперебойного рабочего процесса - например, видеоредакторы, работающие с видео с разрешением 6K и выше.

Стандартные твердотельные накопители U.2 доступны с емкостью до 16 ТБ и могут поддерживать скорость передачи данных со скоростью до 3500 МБ / с. С двумя твердотельными накопителями, установленными на карте Sonnet и настроенными в массив RAID 0, вполне вероятно передача данных со скоростью до 6250 МБ / с.

Цена:

Карта Fusion Dual U.2 SSD PCIe, совместимая с macOS, Windows и Linux, является единственным доступным продуктом, который позволяет устанавливать два SSD U.2 непосредственно на карту адаптера PCIe.Карта Fusion Dual U.2 SSD PCIe доступна по цене 199,99 долларов США.