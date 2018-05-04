Sony SL-E для хранения данных

Компания Sony решила выпустить твердотельные накопители Sony SL-E. Это весьма привлекательный внешний накопитель, который можно носить с собой в сумке и пересылать сюда фотографии, скидывать фильмы и так далее. Производитель позволяет вам выбирать между объемом накопителя — можно взять 240 гигабайт, чтобы носить какие-то личные файлы, фотографии с отпуска или таскать презентации на работу. Есть варианты на 480 и 960 гигабайт, которые тоже найдут своего покупателя. Все же, современные ноутбуки стоят очень дорого и любая память там быстро заканчивается, а расширить ее никак нельзя. Вот и приходится думать о том, чтобы купить вариант внешнего накопителя. Это шикарная модель со стильным дизайном и компактным корпусом, который подойдет как для бизнесмена, так и для фотографа.