Sony анонсировала водонепроницаемые и ударопрочные внешние SSD диски

Sony собирается расширить свой ассортимент внешних твердотельных накопителей. Новые твердотельные накопители являются пыленепроницаемыми, водостойкими и выдерживают падение максимум на три метра. Новые SSD диски отнесли к серии SL, и называются они SL-M и SL-C.

Оба внешних накопителя выполнены в серебристо-сером цвете с желтыми вставками. SL-M немного длиннее своего брата.

Обе модели представлены в трех объемах: 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. SL-M относиться к NVMe-SSD и его скорость чтения и записи достигает 1000 МБ в секунду.

Модель меньшего размера SL-C, скорее всего использует разъем подключения Sata. Скорость чтения составляет 540 МБ в секунду, а запись со скоростью 520 МБ в секунду. Снизу иметься разъем подключения Type-C, при этом поддерживает USB 3.1 gen 2.